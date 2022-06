Covid, Pregliasco: “Reinfezioni? Omicron frega il nostro sistema immunitario, contagi saliranno in estate. Soggetti fragili mettano la mascherina” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Abolizione dell’obbligo di mascherine dal 15 giugno? Anche io dico che con il caldo era inevitabile, ma raccomandiamo l’uso della mascherina per le persone fragili e per coloro che le assistono perché il virus sta dando un colpo di risalita. Abbiamo riaperto e, dai e dai, purtroppo statisticamente la sfortuna ci vede bene. Quindi, c’è un fisiologico rialzo. In più, ci sono due varianti, l’Omicron 4 e l’Omicron 5, che hanno una maggiore diffusività. Ci aspettiamo ancora una risalita dei casi in inverno, ma dobbiamo prevedere un rialzo anche questa estate“. Sono le parole di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, nel corso della trasmissione “Rotocalco 264”, su Cusano Italia Tv. Pregliasco spiega: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) “Abolizione dell’obbligo di mascherine dal 15 giugno? Anche io dico che con il caldo era inevitabile, ma raccomandiamo l’uso dellaper le personee per coloro che le assistono perché il virus sta dando un colpo di risalita. Abbiamo riaperto e, dai e dai, purtroppo statisticamente la sfortuna ci vede bene. Quindi, c’è un fisiologico rialzo. In più, ci sono due varianti, l’4 e l’5, che hanno una maggiore diffusività. Ci aspettiamo ancora una risalita dei casi in inverno, ma dobbiamo prevedere un rialzo anche questa“. Sono le parole di Fabrizio, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, nel corso della trasmissione “Rotocalco 264”, su Cusano Italia Tv.spiega: ...

