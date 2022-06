Colpaccio di Amadeus! Chiara Ferragni co-conduttrice a Sanremo 2023 (Di lunedì 20 giugno 2022) Chiara Ferragni affiancherà Amadeus come co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata della 73esima edizione del “Festival di Sanremo” in programma Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 20 giugno 2022)affiancherà Amadeus come co-nella prima e nell’ultima serata della 73esima edizione del “Festival di” in programma Perizona Magazine.

Pubblicità

GiusCandela : Chiara Ferragni coconduttrice a #Sanremo2023, lo annuncia Amadeus al #Tg1. Colpaccio senza se e senza ma. - __m_r_s___ : RT @Iperborea_: Amadeus che prende in ostaggio il TG1 per annunciare in fretta e furia che Chiara Ferragni sarà coconduttrice di Sanremo ne… - Katy56928024 : Non Amadeus che il 20 di Giugno annuncia il suo colpaccio per #Sanremo2023 ?? - Diletta65378687 : RT @GiusCandela: Chiara Ferragni coconduttrice a #Sanremo2023, lo annuncia Amadeus al #Tg1. Colpaccio senza se e senza ma. - littlemixftlodo : RT @GiusCandela: Chiara Ferragni coconduttrice a #Sanremo2023, lo annuncia Amadeus al #Tg1. Colpaccio senza se e senza ma. -