Calciomercato.com – Salernitana, Iervolino: ‘De Sanctis innamorato del progetto. Cavani? Forse un sogno…’ | Mercato (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 13:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di CalcioMercato.com: Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo: “Festeggiamo 103 anni e non li sentiamo. Siamo in grande spolvero, dopo una stagione difficile. Sappiamo che ora ce ne aspetta un’altra, ma l’amore dei tifosi è grande e non vediamo l’ora di ricominciare. Siamo fiduciosi. Dopo due anni di pandemia ci eravamo abituati a stare rintanati e con gli stadi vuoti. Adesso abbiamo lasciato il peggio, il calcio è gioia e aggregazione e anche Salerno è tornato l’entusiasmo. Qui si sta bene. De Sanctis? Ha passione sfrenata, si è innamorato subito del nostro progetto. Vogliamo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 13:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Danilo, presidente della, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo: “Festeggiamo 103 anni e non li sentiamo. Siamo in grande spolvero, dopo una stagione difficile. Sappiamo che ora ce ne aspetta un’altra, ma l’amore dei tifosi è grande e non vediamo l’ora di ricominciare. Siamo fiduciosi. Dopo due anni di pandemia ci eravamo abituati a stare rintanati e con gli stadi vuoti. Adesso abbiamo lasciato il peggio, il calcio è gioia e aggregazione e anche Salerno è tornato l’entusiasmo. Qui si sta bene. De? Ha passione sfrenata, si èsubito del nostro. Vogliamo ...

