Vaticano, spari contro un’auto che non si ferma all’alt e si dà alla fuga (Di domenica 19 giugno 2022) Un secondo inseguimento si è concluso in via Gregorio VII dove invece l’uomo, un cittadino albanese, è stato fermato da alcune volanti della polizia. Due agenti feriti Leggi su corriere (Di domenica 19 giugno 2022) Un secondo inseguimento si è concluso in via Gregorio VII dove invece l’uomo, un cittadino albanese, è statoto da alcune volanti della polizia. Due agenti feriti

Pubblicità

ParliamoDiNews : Inseguimento in Vaticano, auto sfonda le transenne: spari alle ruote per fermarla - Cronaca #inseguimento #vaticano… - peppesava : RT @Ragusanews: Vaticano, spari contro un’auto che non si ferma all’alt e si dà alla fuga - Ragusanews : Vaticano, spari contro un’auto che non si ferma all’alt e si dà alla fuga - animarock80 : Forza il posto di blocco poi gli spari e il taser: paura in Vaticano - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Inseguimento e spari a #Roma, 39enne non si ferma all'alt e sfonda transenne #Vaticano: fermato. -