Supplenze | spezzoni pari o inferiori a 6 ore | ordine attribuzione e pagamento Novità

(Di domenica 19 giugno 2022) Le graduatorie provinciali per le(GPS) si aggiorneranno nei prossimi giorni. Ministero e OO.SS. si stanno confrontando sulla bozza di OM che disciplinerà le predette graduatorie per il biennio 2022/23 e 2023/24.a 6 ore. L'articolo .

Pubblicità

scuolainforma : Supplenze Gps e Graduatorie d’Istituto, spezzoni e completamento orario -

Scuolainforma

...non vacanti ma disponibili e che si sono resi tali entro la data del 31 dicembre e suche ... Per la copertura delleannuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, ..."Si ribadisce che per la copertura delle cattedre/su posto di sostegno di cui all'art. 2, comma 4, lett. A e B, O. M. 60/2020 (annuali o fino al termine delle attività didattiche), ... Supplenze Gps e Graduatorie d’Istituto, spezzoni e completamento orario