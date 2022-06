LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: via al warm-up! Bagnaia testa la Ducati (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.44 Martin comanda con il crono di 1:22.242 con 15 millesimi di vantaggio su Quartararo e 97 su Binder. 09.42 Piloti tutti in pista e fa già molto caldo al Ring. 09.40 VIA AL warm-UP!!!! 09.37 Non sarà solo una gara di velocità, bensì anche di resistenza. Sarà cruciale gestire al meglio le gomme, perché la situazione si annuncia critica. Seguire da vicino un’altra moto troppo a lungo potrebbe avere conseguenze nefaste sulle Michelin, destinate a essere messe a estrema prova. 09.34 Visto quanto sta emergendo al mattino, in gara farà caldo, anzi caldissimo. Il catino sassone si tramuterà in un’autentica fornace che metterà a dura prova il fisico dei piloti e gli pneumatici. 09.31 Chi prende il comando avrà la possibilità di imporre il proprio ritmo e di beneficiare di aria pulita di fronte a ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.44 Martin comanda con il crono di 1:22.242 con 15 millesimi di vantaggio su Quartararo e 97 su Binder. 09.42 Piloti tutti in pista e fa già molto caldo al Ring. 09.40 VIA AL-UP!!!! 09.37 Non sarà solo una gara di velocità, bensì anche di resistenza. Sarà cruciale gestire al meglio le gomme, perché la situazione si annuncia critica. Seguire da vicino un’altra moto troppo a lungo potrebbe avere conseguenze nefaste sulle Michelin, destinate a essere messe a estrema prova. 09.34 Visto quanto sta emergendo al mattino, in gara farà caldo, anzi caldissimo. Il catino sassone si tramuterà in un’autentica fornace che metterà a dura prova il fisico dei piloti e gli pneumatici. 09.31 Chi prende il comando avrà la possibilità di imporre il proprio ritmo e di beneficiare di aria pulita di fronte a ...

Pubblicità

FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi Live il Warm-Up del #GermanGP - gponedotcom : Ultima sessione di libere per decidere quali gomme usare in una gara che sarà lunghissima. Bagnaia e Quartararo vog… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Germania 2022 in DIRETTA: il via del warm-up alle 09.40 Bagnaia testa la Ducati - #MotoGP #Germania… - nyepez : RT @Gazzetta_it: GP Sachsenring LIVE, la diretta dei GP - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA del warm-up della #MotoGP #GermanGP: Bagnaia testa la Ducati in vista della gara -