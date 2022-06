LIVE Moto3, GP Germania 2022 in DIRETTA: pochi minuti e inizierà la gara! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Prove libere, qualifiche e warm-up sono ormai alle spalle, resta solo la gara da vivere insieme, è tempo di verdetti per il Gran Premio di Germania 2022! 10.37 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati! Ormai ci siamo: si avvicina il momento decisivo del weekend per la Moto3! 9.20 Per il momento è tutto, appuntamento alle ore 11:00 per vivere insieme la gara di Moto3. A più tardi! 9.18 Servirà un grande Dennis Foggia per impensierire il pilota della GASGAS Aspar. 9.16 Izan Guevara sinora ha chiuso in testa quasi ogni sessione nella quale è stato coinvolto (eccezion fatta per le FP2): è il favorito numero uno per la conquista del Gran Premio di Germania 2022 di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Prove libere, qualifiche e warm-up sono ormai alle spalle, resta solo la gara da vivere insieme, è tempo di verdetti per il Gran Premio di! 10.37 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati! Ormai ci siamo: si avvicina il momento decisivo del weekend per la! 9.20 Per il momento è tutto, appuntamento alle ore 11:00 per vivere insieme la gara di. A più tardi! 9.18 Servirà un grande Dennis Foggia per impensierire il pilota della GASGAS Aspar. 9.16 Izan Guevara sinora ha chiuso in testa quasi ogni sessione nella quale è stato coinvolto (eccezion fatta per le FP2): è il favorito numero uno per la conquista del Gran Premio didi ...

