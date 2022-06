LIVE Moto3, GP Germania 2022 in DIRETTA: Guevara stravince al Sachsenring, Foggia secondo, Migno 11° (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 Ecco le immagini della festa di un dominante Izan Guevara: Take a bow @IzanGuevara28 An unstoppable ride results in P1 #GermanGP pic.twitter.com/bRNboBN56s — MotoGP (@MotoGP) June 19, 2022 11.46 Ritirati Whatley, Yamanaka, Kelso, Ogden, Bertelle e Rossi. 11.44 Dodicesimo Jaume Masia, tredicesimo Xavier Artigas, 14esimo Elia Bartolini, 15esimo Stefano Nepa, 16° Diogo Moreira, 17esimo Taiyo Furusato, 18° Lorenzo Fellon, diciannovesimo John McPhee, ventesimo Kaito Toba, 21° Alberto Surra, ventiduesima Ana Carrasco e 23° Mario Aji. 11.42 Quarto Ayumu Sasaki, quinto Tatsuki Suzuki, sesto Daniel Holgado, settimo Deniz Oncu, ottavo Adrian Fernandez, nono David Munoz, decimo Ivan Ortola, undicesimo Andrea Migno. 11.40 Garcia ha provato il ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49 Ecco le immagini della festa di un dominante Izan: Take a bow @Izan28 An unstoppable ride results in P1 #GermanGP pic.twitter.com/bRNboBN56s — MotoGP (@MotoGP) June 19,11.46 Ritirati Whatley, Yamanaka, Kelso, Ogden, Bertelle e Rossi. 11.44 Dodicesimo Jaume Masia, tredicesimo Xavier Artigas, 14esimo Elia Bartolini, 15esimo Stefano Nepa, 16° Diogo Moreira, 17esimo Taiyo Furusato, 18° Lorenzo Fellon, diciannovesimo John McPhee, ventesimo Kaito Toba, 21° Alberto Surra, ventiduesima Ana Carrasco e 23° Mario Aji. 11.42 Quarto Ayumu Sasaki, quinto Tatsuki Suzuki, sesto Daniel Holgado, settimo Deniz Oncu, ottavo Adrian Fernandez, nono David Munoz, decimo Ivan Ortola, undicesimo Andrea. 11.40 Garcia ha provato il ...

