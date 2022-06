LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Q2 sul bagnato (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 9.32 Tanti piloti sono già in pista con le slick. Non conosciamo in quali punti il tracciato è più insidioso. Ogni passaggio sarà fondamentale. 9.30 bandiera verde! Inizia la Q2 del GTWC Europe da Zandvoort. 9.27 Pioggia a Zandvoort, condizioni critiche in questo momento per le qualifiche. Sarà fondamentale continuare a stare in pista il più possibile. 9.24 Siamo pronti per il via del turno. Come sempre sono 20 i minuti previsti, tutte le 25 auto sono attese contemporaneamente sul tracciato olandese. 9.21 Ci attendiamo una buona prestazione da parte di Frédéric Vervisch. Il compagno di box di Valentino Rossi è designato come secondo pilota e di conseguenza effettuerà la Q2 di questa mattina. 9.18 Pesantissimo ritiro ieri per ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA9.32 Tanti piloti sono già in pista con le slick. Non conosciamo in quali punti il tracciato è più insidioso. Ogni passaggio sarà fondamentale. 9.30Inizia la Q2 del GTWCda. 9.27 Pioggia a, condizioni critiche in questo momento per le qualifiche. Sarà fondamentale continuare a stare in pista il più possibile. 9.24 Siamo pronti per il via del turno. Come sempre sono 20 i minuti previsti, tutte le 25 auto sono attese contemporaneamente sul tracciato olandese. 9.21 Ci attendiamo una buona prestazione da parte di Frédéric Vervisch. Il compagno di box di Valentino Rossi è designato come secondo pilota e di conseguenza effettuerà la Q2 di questa mattina. 9.18 Pesantissimo ritiro ieri per ...

