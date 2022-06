LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Marciello detta il passo (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 14.00 Marciello mantiene il comando in curva 1 su Abril, mentre inizia nel peggiore dei modi la gara di Vervisch. Partenza in sordina per il #46 di WRT che perde terreno. Mercedes #89 detta il ritmo. 13.58 bandiera verde! Scatta race-2 del GTWC Europe da Zandvoort (Sprint Cup) 13.56 Inizia il giro di formazione. Marciello guida il gruppo su Abril e Marschall. 13.53 Vervisch scatterà dalla 14ma piazza dello schieramento. Non sarà facile rimontare per il #46 di WRT in una delle location più complesse dell’intero campionato. 13.50 Frédéric Vervisch è delegato per il via con l’Audi #46 di WRT. Giornata difficile ieri per Valentino Rossi, protagonista che continua a prendere confidenza con una delle ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA14.00mantiene il comando in curva 1 su Abril, mentre inizia nel peggiore dei modi la gara di Vervisch. Partenza in sordina per il #46 di WRT che perde terreno. Mercedes #89il ritmo. 13.58Scatta race-2 del GTWCda(Sprint Cup) 13.56 Inizia il giro di formazione.guida il gruppo su Abril e Marschall. 13.53 Vervisch scatterà dalla 14ma piazza dello schieramento. Non sarà facile rimontare per il #46 di WRT in una delle location più complesse dell’intero campionato. 13.50 Frédéric Vervisch è delegato per il via con l’Audi #46 di WRT. Giornata difficile ieri per Valentino Rossi, protagonista che continua a prendere confidenza con una delle ...

