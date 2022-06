Femminicidio a Lecce, trovato morto il marito della 38enne uccisa (Di domenica 19 giugno 2022) Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa con una coltellata. Il presunto responsabile è suo marito, Matteo Verdesca, coetaneo della donna. L’uomo sarebbe stato trovato morto dopo alcune ore di ricerca. L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 giugno nell’abitazione della coppia a Novoli, in provincia di Lecce. Dalle prime ricostruzioni, al momento del delitto i due figli non si sarebbero trovati in casa perché portati dal padre a casa della nonna. Nella serata del 18 giugno la famiglia al completo era stata vista in piazza per la festa di San Luigi. Poi il ritorno a casa: i vicini di casa hanno raccontato ai carabinieri che indagano di aver sentito delle urla provenire dall’abitazione, dalle quali «si capiva che era in corso un violento ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Donatella Miccoli, 38 anni, è statacon una coltellata. Il presunto responsabile è suo, Matteo Verdesca, coetaneodonna. L’uomo sarebbe statodopo alcune ore di ricerca. L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 giugno nell’abitazionecoppia a Novoli, in provincia di. Dalle prime ricostruzioni, al momento del delitto i due figli non si sarebbero trovati in casa perché portati dal padre a casanonna. Nella serata del 18 giugno la famiglia al completo era stata vista in piazza per la festa di San Luigi. Poi il ritorno a casa: i vicini di casa hanno raccontato ai carabinieri che indagano di aver sentito delle urla provenire dall’abitazione, dalle quali «si capiva che era in corso un violento ...

