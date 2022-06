Chiuso per l'estate il cantiere sull'argine di Pantalè alla foce del fiume - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 19 giugno 2022) Il sopralluogo al cantiere Ameglia (La Spezia) 19 giugno 2022 - Si è Chiuso, ma soltanto per non ostacolare l'estate a Bocca di Magra, il cantiere di Pantalè alla foce del fiume. L'intervento di ... Leggi su lanazione (Di domenica 19 giugno 2022) Il sopralluogo alAmeglia (La Spezia) 19 giugno 2022 - Si è, ma soltanto per non ostacolare l'a Bocca di Magra, ildidel. L'intervento di ...

Pubblicità

DiMarzio : Il #Milan Femminile ha chiuso per Kosovare #Asllani, attaccante svedese dal #RealMadrid ?????????? - meb : #BancaEtruria, caso chiuso. Ho pianto per mio padre innocente. Nessun grillino mi ha mai chiesto scusa per il massa… - RobertoBurioni : L'OMS, già distintasi per la tempestività nel dichiarare la pandemia da COVID l'11 marzo 2020, quando mezzo mondo e… - Fed53807522 : RT @ziaMeggie: Avvertite Giacomo che ha chiuso rapporti per molto meno ?? #prelemi - AntiPUDE : @Patriziapattys Questi sono ESATTAMENTE i danni della strategia zero covid. Cioè o sei disposto a tenere tutto chiu… -