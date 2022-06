Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky in visita a Mykolaiv: ultime news (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la linea del fronte nella regione di Mykolayev, dove ha presieduto una riunione con le autorità locali. “Abbiamo discusso dello stato dell’economia, il ripristino della fornitura dell’acqua, la situazione dell’agricoltura. Abbiamo posto particolare attenzione alle minacce dalla terra e dal mare. Non smettiamo di lavorare per la vittoria dell’Ucraina”, ha scritto Zelensky su Telegram, dove ha postato anche un video della visita. Le immagini mostrano Zelensky che ispeziona la città portuale danneggiata dai bombardamenti russi e mentre consegna medaglie al governatore della regione, Vitaliy Kim, e al sindaco della città, Oleksandr Sienkevych. Non è la prima volta che Zelensky si reca presso la linea del fronte di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyrhato la linea del fronte nella regione di Mykolayev, dove ha presieduto una riunione con le autorità locali. “Abbiamo discusso dello stato dell’economia, il ripristino della fornitura dell’acqua, la situazione dell’agricoltura. Abbiamo posto particolare attenzione alle minacce dalla terra e dal mare. Non smettiamo di lavorare per la vittoria dell’”, ha scrittosu Telegram, dove ha postato anche un video della. Le immagini mostranoche ispeziona la città portuale danneggiata dai bombardamenti russi e mentre consegna medaglie al governatore della regione, Vitaliy Kim, e al sindaco della città, Oleksandr Sienkevych. Non è la prima volta chesi reca presso la linea del fronte di ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - PianetaMilan : #Mercato @acmilan, #VanDeVelde: 'Chi prende #DeKetelaere a posto per anni' #ACMilan #Milan #SempreMilan - CarloTramelli : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 34.978 casi (+58,2% in 7 giorni) e 45 vittime - ParliamoDiNews : Ucraina ultime notizie. Prima visita di Zelensky a Mykolaiv, vicino a Kherson occupata - Il Sole 24 ORE #ucraina… - GloriaSartorio : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 34.978 casi (+58,2% in 7 giorni) e 45 vittime -