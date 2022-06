Ultime Notizie – Ucraina, Dassù: “Bene Draghi su Kiev in Ue, in gioco futuro Europa” (Di sabato 18 giugno 2022) “Aprire all’Ucraina una prospettiva europea significa riconoscere che l’Ue deve ormai pensarsi e agire come una potenza internazionale e non solo economico-commerciale” e il premier Mario Draghi, “sponsor primario” di questa apertura a Kiev fra i grandi Paesi europei, “ha colto un punto essenziale: se mancherà anche questo appuntamento con la Storia”, la Ue “finirà per disgregarsi”. Lo scrive Marta Dassù in un articolo pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. Secondo la saggista, già viceministro degli Esteri nei governi Monti e Letta, “l’evoluzione della crisi Ucraina, dal 2014 a oggi, indica che la relazione fra Kiev e l’Ue è una parte importante del conflitto in corso. La conclusione di Draghi, che certo non piacerà a Putin, è che deve far parte anche della sua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) “Aprire all’una prospettiva europea significa riconoscere che l’Ue deve ormai pensarsi e agire come una potenza internazionale e non solo economico-commerciale” e il premier Mario, “sponsor primario” di questa apertura afra i grandi Paesi europei, “ha colto un punto essenziale: se mancherà anche questo appuntamento con la Storia”, la Ue “finirà per disgregarsi”. Lo scrive Martain un articolo pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. Secondo la saggista, già viceministro degli Esteri nei governi Monti e Letta, “l’evoluzione della crisi, dal 2014 a oggi, indica che la relazione frae l’Ue è una parte importante del conflitto in corso. La conclusione di, che certo non piacerà a Putin, è che deve far parte anche della sua ...

