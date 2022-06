(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in grado di confermare 4.509e 5.585fra iindall'dellacon la Russia. Secondo l'Onu, almeno 294 bambini sono stati uccisi e 463 sono rimasti. Questi dati, che registrano il maggior numero di vittime nelle regioni di Donetsk e Luhansk, sono aggiornati al 16 giugno . Tuttavia, l'Onu sottolinea che i numeri reali sono molto più alti, "perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi in cui si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittimedevono ancora essere confermate". Ciò vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast' di Donetsk), Izyum ...

Pubblicità

Carlag67 : RT @GuidoCrosetto: Se volete capire Putin, la sua logica e la sua visione futura, su Ucraina, UE, rapporti con il mondo, grano, Onu, legget… - TV7Benevento : Ucraina: Onu, 'da inizio guerra morti 4.509 civili e feriti 5.585' - - g_zerbato : RT @GuidoCrosetto: Se volete capire Putin, la sua logica e la sua visione futura, su Ucraina, UE, rapporti con il mondo, grano, Onu, legget… - mauriziovorever : RT @GuidoCrosetto: Se volete capire Putin, la sua logica e la sua visione futura, su Ucraina, UE, rapporti con il mondo, grano, Onu, legget… - AssiElena : RT @GuidoCrosetto: Se volete capire Putin, la sua logica e la sua visione futura, su Ucraina, UE, rapporti con il mondo, grano, Onu, legget… -

Dal 24 febbraio 2022, quando cominciava l'invasione russa dell', secondo l', i civili morti sono più di 10.000 inclusi centinaia di bambini le cui vite sono state stroncate da bombardamenti con ogni mezzo. E sono diversi milioni gli sfollati interni e ...... il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che la Russia "accoglie con favore l'invito dell'... e per proteggere una delle città più strategiche di tutta l': Odessa . Putin, come fa ...Roma, 18 giu. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in grado di confermare 4.509 morti e ..."Nei prossimi giorni vedremo un rapido sviluppo delle cose - ha detto Hulusi Akar, ministro della Difesa turco - Stiamo lavorando a un incontro tra Russia, Ucraina, Onu e Turchia per arrivare a una ...