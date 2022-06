Traffico Roma del 18-06-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul raccordo troviamo coda in carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazioneSud a mentre in tangenziale file verso l’olimpico tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi sulla Pontina si procede in fila verso la capitale tra via di Trigoria e Castel di Decima sempre in direzionecode sulla Colombo tra Axa e malafede e poi sulla Cassia tra la Giustiniana a via di Grottarossa in Viale deignoli diin coda per un incidente avvenuto nei pressi di via Giuseppe Bernardo Gambaro lunghe file per incidente anche in via Selva Candida tra via Basaluzzo e via Forno Saraceno In entrambe le direzioni e un altro incidente ha segnalato dalla polizia locale in via Battistini all’incrocio con ...