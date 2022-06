Mondiali | 4×100 sl di bronzo Ceccon finale con record

(Di sabato 18 giugno 2022) Un solidissimoconquistato dall'orgogliosa 4x100 stile libero di Alessandro Miressi, Thomas, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo apre il medagliere dell'Italnuoto alla 19esima edizione dei campionatialla Duna Arfena di Budapest. Torna sul podio mondiale la 4x100 stile libero maschile dando continuità all'argento olimpico e aleuropeo. Numero di Lorenzo Zazzeri con una terza frazione da 47"35 per il secondo posto che insieme all'apertura di Alessandro Miressi da 48"38 (quinta posizione), seguito da Thomasin 47"57 (che risale al quarto posto) e alla chiusura di Manuel Frigo da 47"65 vale ilin 3'10"95 avanti alla Gran Bretagna e all'Ungheria, che davano la caccia agli azzurri e gli sono finiti dietro rispettivamente in 3'11"14 e 3'11"24. Il podio ...

Il carniere azzurro in quel di Budapest,di nuoto appena cominciati alla Duna Arena, è già ricco: ...molto meglio nei... in semifinale deirana, il suo 58,46 è da corsiain finale di ...BUDAPEST (UNGHERIA) " Prima giornata di gare e prima medaglia per l'Italia aidi nuoto a Budapest. La regala lastile libero maschile, che va a prendersi il bronzo in 3'1095 alle spalle di Usa (3'0934) e Australia (3'1080). Alla Duna Arena la staffetta azzurra ...