Lazio, Signori: «Senza problemi con Eriksson sarei rimasto a vita»

Beppe Signori ha parlato del suo docufilm. Le dichiarazioni dell'ex attaccante che ha analizzato la sua avventura alla Lazio

Beppe Signori è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare del docufilm basato sulla sua carriera. Ecco cosa ha detto sulla sua esperienza alla Lazio.

Lazio – «Il segnale d'amore che mi ha sempre legato alla Lazio nasce con quella manifestazione collettiva dei tifosi che hanno imposto la mia permanenza. Il resto credo di averlo fatto in campo, con poche polemiche e tanti gol. Alla fine è quello che contava. Quando giocavo, quando sono passato al Bologna, non ho percepito che una generazione di persone è cresciuta con la mia Lazio. Essere un portabandiera di una generazione è una cosa fantastica. Se non ci fosse stato quel ...

