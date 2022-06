F1 Gp Canada, diretta qualifiche: dove vederle in tv (Di sabato 18 giugno 2022) MONTREAL - Sul circuito di Montreal è il momento delle qualifiche al Gran Premio del Canada , valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Dopo le prime due sessioni di prove libere sul ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022) MONTREAL - Sul circuito di Montreal è il momento delleal Gran Premio del, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Dopo le prime due sessioni di prove libere sul ...

Pubblicità

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - hijiki0877 : RT @SkySportF1: ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti di #PL3 #FP3 #CanadianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti di #PL3 #FP3 #CanadianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Godfred9123 : RT @SkySportF1: ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? -