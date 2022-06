WTA Birmingham 2022, Camila Giorgi sconfitta nei quarti di finale da Beatriz Haddad Maia (Di venerdì 17 giugno 2022) Niente da fare per Camila Giorgi. La marchigiana (n.26 del mondo) si è dovuta arrendere alla brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.32 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 nei quarti di finale del WTA di Birmingham (Gran Bretagna). Una partita, oggettivamente, con poca storia sull’erba del Regno Unito nella quale Camila non è mai riuscita a mettere in difficoltà con il suo tennis aggressivo. Abile la sudamericana a far giocare sempre un colpo in più all’italiana, incapace poi di gestire lo scambio nella misura dei suoi colpi. Sarà quindi la tennista verdeoro a sfidare nel penultimo atto Simona Halep. PRIMO SET – Comincia bene l’azzurra, piegando la sua avversaria al termine di un secondo gioco lunghissimo, capitalizzando la quinta ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Niente da fare per. La marchigiana (n.26 del mondo) si è dovuta arrendere alla brasiliana(n.32 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 neididel WTA di(Gran Bretagna). Una partita, oggettivamente, con poca storia sull’erba del Regno Unito nella qualenon è mai riuscita a mettere in difficoltà con il suo tennis aggressivo. Abile la sudamericana a far giocare sempre un colpo in più all’italiana, incapace poi di gestire lo scambio nella misura dei suoi colpi. Sarà quindi la tennista verdeoro a sfidare nel penultimo atto Simona Halep. PRIMO SET – Comincia bene l’azzurra, piegando la sua avversaria al termine di un secondo gioco lunghissimo, capitalizzando la quinta ...

