Ultime Notizie – Vaccino covid 0-5 anni | via libera in Usa a Pfizer e Moderna

Via libera negli Stati Uniti all'"uso di emergenza dei vaccini anti-covid di Moderna e Pfizer-BioNTech per i bambini più piccoli", dai 6 mesi ai 5 anni". Ad autorizzarli è stata oggi la Food and Drug Administration, come comunicato dallo stesso ente regolatorio. Per il Vaccino Moderna la Fda ha modificato l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per includere i bambini di età fra 6 mesi e 17 anni. Il Vaccino era stato autorizzato per l'uso negli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Per il Vaccino Pfizer-BioNTech, invece, l'agenzia ha modificato l'Eua per includere i bambini di età tra i 6 mesi e i 4 anni. Il Vaccino era stato autorizzato per ...

