Programmi TV di stasera, venerdì 17 giugno 2022. Su Canale5 prosegue la quarta stagione di ‘New Amsterdam’ (Di venerdì 17 giugno 2022) New Amsterdam Rai1, ore 21.25: Gigi Uno come te 30 anni insieme Varietà. In occasione del trentesimo anno di attività, Gigi D’Alessio festeggia questo traguardo con un concerto a Napoli in Piazza del Plebiscito. L’evento ripercorre la carriera musicale e televisiva dell’artista. Sul palco, molti ospiti italiani, colleghi cantanti, comici, attori, personaggi della tv e dello sport, per raccontare i 30 anni di carriera. Rai2, ore 21.20: Mediterraneo Documentario. Episodio 1 e 2: Il Mar Mediterraneo, una meraviglia naturale lunga 4000 km compresa tra l’Europa, l’Asia e l’Africa, una fonte di ricchezze naturali che subisce minacce di distruzione costanti dall’attività dell’uomo. Rai3, ore 21.20: Driven – Il caso DeLorean Film del 2018 di Nick Hamm, con Jason Sudeikis, Lee Pace, Judy Greer. Prodotto in Porto Rico – UK – USA. Durata: 113 minuti. Trama: Jim Hoffman è padre, pilota e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 giugno 2022) New Amsterdam Rai1, ore 21.25: Gigi Uno come te 30 anni insieme Varietà. In occasione del trentesimo anno di attività, Gigi D’Alessio festeggia questo traguardo con un concerto a Napoli in Piazza del Plebiscito. L’evento ripercorre la carriera musicale e televisiva dell’artista. Sul palco, molti ospiti italiani, colleghi cantanti, comici, attori, personaggi della tv e dello sport, per raccontare i 30 anni di carriera. Rai2, ore 21.20: Mediterraneo Documentario. Episodio 1 e 2: Il Mar Mediterraneo, una meraviglia naturale lunga 4000 km compresa tra l’Europa, l’Asia e l’Africa, una fonte di ricchezze naturali che subisce minacce di distruzione costanti dall’attività dell’uomo. Rai3, ore 21.20: Driven – Il caso DeLorean Film del 2018 di Nick Hamm, con Jason Sudeikis, Lee Pace, Judy Greer. Prodotto in Porto Rico – UK – USA. Durata: 113 minuti. Trama: Jim Hoffman è padre, pilota e ...

Pubblicità

infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 15 Giugno 2022 - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 16 Giugno 2022 - ParliamoDiNews : Guida Tv Venerdì 17 giugno 2022 i programmi di stasera i film in tv #CATALOGHI #guidatv #guidatvmediaset… - AnnaMancini81 : Stasera in tv venerdì 17 giugno 2022, I programmi in onda - zazoomblog : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 16 Giugno 2022 - #Stasera #Programmi #Giovedì #Giugno -