NBA, Warriors ancora campioni: valore +1.200% in 10 anni (Di venerdì 17 giugno 2022) I Golden State Warriors da questa notte tornano sul tetto del mondo, chiudendo la serie finale dei playoff NBA per 4-2 sui Boston Celtics. La franchigia di San Francisco al TD Garden di Boston si è imposta 103 a 90, trascinata dalla leggenda Stephen Curry, autore dell'ennesima prestazione extralusso di questa stagione con 34 punti.

