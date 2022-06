MotoGP, Ducati e Aprilia: non fate scappare Quartararo (Di venerdì 17 giugno 2022) Prima il turno mattutino , poi la sessione pomeridiana . Il venerdì del Gran Premio di Germania ha visto nella classe MotoGP prevalere Ducati e Aprilia , marchi italiani a contrastare l'unico ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 17 giugno 2022) Prima il turno mattutino , poi la sessione pomeridiana . Il venerdì del Gran Premio di Germania ha visto nella classeprevalere, marchi italiani a contrastare l'unico ...

MotoGP, Ducati e Aprilia: non fate scappare Quartararo Prima il turno mattutino , poi la sessione pomeridiana . Il venerdì del Gran Premio di Germania ha visto nella classe MotoGP prevalere Ducati e Aprilia , marchi italiani a contrastare l'unico giapponese in grado di essere veloce. E chi sarebbe questa moto giapponese veloce, magari in testa al mondiale. E' una Yamaha ,...