Il sostituto di Osimhen gioca già in Serie A | Spalletti lo segue

Victor Osimhen può lasciare il Napoli, le sue ultime parole hanno lasciato molti dubbi sul suo futuro. Il giocatore nigeriano ha detto di non sapere cosa gli riserva il futuro è che tutto può succedere. Secondo quanto riferisce il Messaggero Veneto il Napoli ha messo n mirino Beto: "Luciano Spalletti col suo Napoli da una parte e, soprattutto, Gian Piero Gasperini in sella all'Atalanta dall'altra sono le squadre dei due principali estimatori in Italia di Beto, e tanto basta per far pensare che anche il centravanti portoghese, proprio come altri talenti messi in vetrina nell'ultima stagione in casa bianconera, ha i suoi pretendenti alla porta". Osimhen resta un patrimonio del Napoli, ma le voci di calciomercato non fanno dormire sonni tranquilli. "A Napoli, invece, il nome di Beto è stato già accostato per quello che in ...

