E il consiglio comunale finisce in rissa, servono i carabinieri per placare gli animi (Di venerdì 17 giugno 2022) di Luca Capacchione Si è svolta la prima parte del consiglio comunale di Battipaglia che, come da previsioni, è stata molto accesa sia per i toni che per gli animi di consiglieri e pubblico presente. Una seduta così accesa da necessitare ben due sospensioni e l’intervento in aula di carabinieri e agenti di polizia municipale per separare i consiglieri venuti alle mani e allontanare i cittadini che stavano per invadere i banchi. Risultato: rinvio a lunedì prossimo. In apertura l’intervento del Presidente Angelo Cappelli e poi della Sindaca Cecilia Francese sull’arresto del consigliere Falcone avvenuto in mattinata con dichiarazioni di solidarietà nei confronti dell’ex presidente del consiglio e della sua famiglia. A seguire stesse parole da Visconti dall’opposizione. Prima dell’inizio dei lavori, i ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Luca Capacchione Si è svolta la prima parte deldi Battipaglia che, come da previsioni, è stata molto accesa sia per i toni che per glidi consiglieri e pubblico presente. Una seduta così accesa da necessitare ben due sospensioni e l’intervento in aula die agenti di polizia municipale per separare i consiglieri venuti alle mani e allontanare i cittadini che stavano per invadere i banchi. Risultato: rinvio a lunedì prossimo. In apertura l’intervento del Presidente Angelo Cappelli e poi della Sindaca Cecilia Francese sull’arresto del consigliere Falcone avvenuto in mattinata con dichiarazioni di solidarietà nei confronti dell’ex presidente dele della sua famiglia. A seguire stesse parole da Visconti dall’opposizione. Prima dell’inizio dei lavori, i ...

