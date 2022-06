È appena uscita la loro prima collaborazione "Bolero" (Di venerdì 17 giugno 2022) Una coppia inedita che ci farà ballare in tutta questa estate. Baby K e Mika hanno pubblicato il loro primo brano insieme. Si chiama Bolero ed è una delle canzoni candidate a tormentoni dell’estate 2022. Baby K e Mika: il loro feat è “Bolero”. Credit: Ufficio Stampa È la prima collaborazione tra i due artisti Baby K (vero nome Claudia Judith Nahum) collabora per la prima volta con lo showman e cantautore libanese naturalizzato britannico. Mika è reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, a Torino, dove ha ricoperto il ruolo di host internazionale insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 giugno 2022) Una coppia inedita che ci farà ballare in tutta questa estate. Baby K e Mika hanno pubblicato ilprimo brano insieme. Si chiamaed è una delle canzoni candidate a tormentoni dell’estate 2022. Baby K e Mika: ilfeat è “”. Credit: Ufficio Stampa È latra i due artisti Baby K (vero nome Claudia Judith Nahum) collabora per lavolta con lo showman e cantautore libanese naturalizzato britannico. Mika è reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, a Torino, dove ha ricoperto il ruolo di host internazionale insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. ...

Pubblicità

Kat82131855 : Comunque anche la vacanza insieme Ma come fannooo H24 INSIEME Sono seria Io al posto di J appena uscita dalla cas… - omniacrystallis : Per chi si fosse appena sintonizzato, ecco un recap delle notizie per il #FFVII25th: L'annuncio di Final Fantasy V… - JoeVasapollo : @_DAGOSPIA_ Com'è che a Roma pensavamo già tutti quanti al dolo non appena uscita la notizia??? - SMOKEWLIAM : @FrtBoyLouis eiiii, io bene, è appena uscita la pagella e mi piace molto tu come stai??? - CryWilliams : @Magic_Charly Guardati The Staircase, serie documentario a puntate su Netflix. È appena uscita anche una serie tv s… -