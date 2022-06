Chi sono i figli di Gigi D’Alessio: Claudio, Luca, Andrea, Ilaria e il piccolo Francesco (Di venerdì 17 giugno 2022) Gigi D’Alessio è stato sposato fino al 2006 con Carmela Barbato. Il loro lungo matrimonio, durato più di 20 anni, ha portato molti frutti: dalla relazione sono nati tre figli. Claudio è il primogenito ed è nato nel 1986; pochi anni dopo, nel 1992, è venuta alla luce l’unica figlia femmina, Ilaria. Infine nel 2003 è nato Luca, poco prima dell’annuncio della separazione. Già nel dicembre 2006 D’Alessio ha iniziato a convivere con Anna Tatangelo. Dalla giovane cantante laziale ha avuto il quarto figlio, il piccolo Andrea, nato il 31 marzo 2010. L’ultimo con Denise Esposito qualche mese fa, si chiama Francesco. Claudio, Luca, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)è stato sposato fino al 2006 con Carmela Barbato. Il loro lungo matrimonio, durato più di 20 anni, ha portato molti frutti: dalla relazionenati treè il primogenito ed è nato nel 1986; pochi anni dopo, nel 1992, è venuta alla luce l’unicaa femmina,. Infine nel 2003 è nato, poco prima dell’annuncio della separazione. Già nel dicembre 2006ha iniziato a convivere con Anna Tatangelo. Dalla giovane cantante laziale ha avuto il quartoo, il, nato il 31 marzo 2010. L’ultimo con Denise Esposito qualche mese fa, si chiama, ...

