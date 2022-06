Adescava minorenni spacciandosi per ragazzino | arrestato prof delle elementari Era in fuga da mesi

(Di venerdì 17 giugno 2022) Si spacciava per giovanissimo per chattare e intrattenere videochiamate a sfondo sessuale con ragazzine: per questo un insegnante di una scuola elementare è statodalla polizia per ...

leggoit : Adescava minorenni con videochiamate a sfondo sessuale: arrestato un prof delle elementari - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Si fingeva calciatore di serie A per adescare minorenni online: 40enne condannat... - corrmezzogiorno : #Bari Si fingeva calciatore di serie A per adescare minorenni online: 40enne condannat... - PugliaStream : Si fingeva calciatore di serie A e adescava minorenni su Instagram: 40enne condannato a Bari - PugliaPosttv : Bari, condanna di primo grado: adescava minorenni su Instagram -

Si spacciava per giovanissimo per chattare e intrattenere videochiamate a sfondo sessuale con ragazzine: per questo un insegnante di una scuola elementare è stato arrestato dalla polizia per adescamento minorile, pornografia minorile e detenzione di ingente materiale pedopornografico. Le ...Ha fatto sesso con alcuni migrantiche erano in condizioni di inferiorità 'psichica e fisica'. Per l' accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Mara Pucci, utilizzando 'metodi autoritari ...L’indagine è partita a seguito di una denuncia sporta presso la Polizia Postale da parte della madre di una minorenne vittima di adescamento ...Il 50enne è stato individuato a Roma. Registrava videochiamate a sfondo sessuale sul cellulare. È stato arrestato ...