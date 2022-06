Vi saluto da casa Paolo Del Debbio sostituito a Dritto e Rovescio | chi conduce in studio e perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) “Vidamia, purtroppo mi sono beccato il Covid”. CosìDelha aperto la puntata di giovedì 16 giugno di: la conduzione dalladi Rete4 è stata affidata a Marcello Vinonuovo, che lo sostituirà fino a quando non si sarà negativizzato. La staffetta era nota da diverse ore, ma non era stato svelato il motivo dell'assenza di Del, anche se era immaginabile. “Ero riuscito a evitare il Covid quasi fino alla fine - ha dichiarato Del- non è niente di preoccupante però sono in quarantena. Vi lascio nelle mani del collega, sarà una puntata molto ricca. Auguro una buona trasmissione a tutti e spero di esserci giovedì prossimo per l'ultima puntata”. Intanto questa condotta da ...