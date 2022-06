Verso un mercato del lavoro più flessibile e sicuro (Di giovedì 16 giugno 2022) Il lavoro non è soltanto un mezzo per vivere, ma anche un valore in sé, perché concorre a realizzare la nostra umanità, ci fa sentire utili alla società e agli altri. Contribuisce, dunque, a dare significato alla nostra esistenza. Pertanto, ognuno di noi desidera svolgere una professione che gli permetta di realizzarsi come persona e che, al contempo, consenta una vita dignitosa e sicura. Tuttavia, non sempre quest’ideale può essere raggiunto nella sua interezza. Impegnarsi a occupare tutta la forza lavoro disponibile è un dovere centrale dell’azione del governo, dei dirigenti sindacali e degli imprenditori, e le “le autorità responsabili” sono preposte perché mettano mano ai provvedimenti necessari a garantire ai lavoratori la giusta retribuzione e la stabilità. La crisi pandemica, la dinamica inflattiva e le prolungate tensioni sui mercati finanziari ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilnon è soltanto un mezzo per vivere, ma anche un valore in sé, perché concorre a realizzare la nostra umanità, ci fa sentire utili alla società e agli altri. Contribuisce, dunque, a dare significato alla nostra esistenza. Pertanto, ognuno di noi desidera svolgere una professione che gli permetta di realizzarsi come persona e che, al contempo, consenta una vita dignitosa e sicura. Tuttavia, non sempre quest’ideale può essere raggiunto nella sua interezza. Impegnarsi a occupare tutta la forzadisponibile è un dovere centrale dell’azione del governo, dei dirigenti sindacali e degli imprenditori, e le “le autorità responsabili” sono preposte perché mettano mano ai provvedimenti necessari a garantire ai lavoratori la giusta retribuzione e la stabilità. La crisi pandemica, la dinamica inflattiva e le prolungate tensioni sui mercati finanziari ...

