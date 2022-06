Ultime Notizie Roma del 16-06-2022 ore 14:10 (Di giovedì 16 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Senato ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario del CSM confermando il testo camera che dunque legge i si sono stati 173 meno 37 gli astenuti 16 Mario Draghi sosia Emanuele Macron sono arrivate chiedete la loro prima visita in Ucraina dall’inizio della guerra in città suono di sirena antiaereo vedono dei rischi per parlare di possibili vie di uscita dal conflitto e vanno dai il pin Dove è sicura che autorità avete il mondo dalla vostra parte aiuteremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario dice sciolto siamo venuti per dare a chi vi un messaggio di unità il sostegno saranno settimane difficili di Chiara Macron il vino esclude Per ora un vertice con il presidente ucraino gli alleati della NATO sono pronti ad affrontare un lungo viaggio sostenere l’Ucraina ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Senato ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario del CSM confermando il testo camera che dunque legge i si sono stati 173 meno 37 gli astenuti 16 Mario Draghi sosia Emanuele Macron sono arrivate chiedete la loro prima visita in Ucraina dall’inizio della guerra in città suono di sirena antiaereo vedono dei rischi per parlare di possibili vie di uscita dal conflitto e vanno dai il pin Dove è sicura che autorità avete il mondo dalla vostra parte aiuteremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario dice sciolto siamo venuti per dare a chi vi un messaggio di unità il sostegno saranno settimane difficili di Chiara Macron il vino esclude Per ora un vertice con il presidente ucraino gli alleati della NATO sono pronti ad affrontare un lungo viaggio sostenere l’Ucraina ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - ilFattoMolfetta : UN MONDO A COLORI: A MOLFETTA UNA MOSTRA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - universo_astro : RT @DomaniGiornale: ???? Medvedev insulta #Macron, #Scholz e #Draghi, in visita in queste ore a Kiev e in altre zone dell'#Ucraina: 'Mangia r… - gatta_pantera : RT @DomaniGiornale: ???? Medvedev insulta #Macron, #Scholz e #Draghi, in visita in queste ore a Kiev e in altre zone dell'#Ucraina: 'Mangia r… - DomaniGiornale : ???? Medvedev insulta #Macron, #Scholz e #Draghi, in visita in queste ore a Kiev e in altre zone dell'#Ucraina: 'Mang… -