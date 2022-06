Ultime Notizie – Banca Etruria, Boschi: “Gogna mediatica su me e mio padre” (Di giovedì 16 giugno 2022) Su Banca Etruria, ”dopo sette anni si è chiusa una vicenda con un’assoluzione piena per mio padre perché il fatto non sussiste. Ci tengo a sottolinearlo che l’assoluzione è stata piena. Purtroppo in Italia un avviso di garanzia è una sentenza di condanna e da allora c’è stata una Gogna mediatica… Come se fossi io la responsabile di tutto. E’ evidente che c’è stato un utilizzo politico di questa vicenda, sono stati 7 anni duri e difficili, si possono immaginare gli attacchi personali e sguaiati che hanno ricevuto i miei genitori e anche io…”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Iv, parlando del caso ai microfoni di Radio Leopolda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Su, ”dopo sette anni si è chiusa una vicenda con un’assoluzione piena per mioperché il fatto non sussiste. Ci tengo a sottolinearlo che l’assoluzione è stata piena. Purtroppo in Italia un avviso di garanzia è una sentenza di condanna e da allora c’è stata una… Come se fossi io la responsabile di tutto. E’ evidente che c’è stato un utilizzo politico di questa vicenda, sono stati 7 anni duri e difficili, si possono immaginare gli attacchi personali e sguaiati che hanno ricevuto i miei genitori e anche io…”. Lo ha detto Maria Elena, capogruppo alla Camera di Iv, parlando del caso ai microfoni di Radio Leopolda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

