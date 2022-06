Stop alle mascherine al chiuso, fino al 30 settembre obbligatorie sui mezzi pubblici (Di giovedì 16 giugno 2022) Da oggi, giovedì 16 settembre, l’uso della mascherina non è più obbligatorio al cinema, a teatro, durante gli eventi sportivi al chiuso, sull’aereo. Restano però obbligatorie sui mezzi pubblici almeno fino al prossimo 30 settembre. Stesso termine per l’utilizzo nella sanità e nelle case di riposo. L’uso dei dispositivi di protezione nei luoghi chiusi ed affollati resta però consigliato, così come sono raccomandate durante gli esami di terza media e alla maturità. Lo prevede il decreto approvato in Consiglio dei Ministri (Cdm) e che andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. Ma nel frattempo il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza per consentirne l’immediata vigenza. Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022) Da oggi, giovedì 16, l’uso della mascherina non è più obbligatorio al cinema, a teatro, durante gli eventi sportivi al, sull’aereo. Restano peròsuialmenoal prossimo 30. Stesso termine per l’utilizzo nella sanità e nelle case di riposo. L’uso dei dispositivi di protezione nei luoghi chiusi ed affollati resta però consigliato, così come sono raccomandate durante gli esami di terza media e alla maturità. Lo prevede il decreto approvato in Consiglio dei Ministri (Cdm) e che andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. Ma nel frattempo il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza per consentirne l’immediata vigenza.

