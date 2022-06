(Di giovedì 16 giugno 2022), la fumata bianca tra ile l’Inter è attesa nei prossimi giorni. L’allenatore è di ritorno a Milano Zhang è a Milano,sta per tornare. Con questa notizia, l’Inter può dormire sonni tranquilli, almeno sul frontedel. Nei prossimi giorni Simoneina Milano, di ritorno dalle vacanze con la famiglia, per ufficializzare il nuovo accordo fino all’estate del 2024. Si attendono la firma, le foto di rito e l’ufficialità a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@Inter, accordo raggiunto con #Inzaghi per il rinnovo del contratto fino al 2024 - MatteoBarzaghi : Nel pomeriggio di oggi nella sede dell’Inter con l’agente Tinti si è presentato anche Simone Inzaghi che ha sistema… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ACCORDO RAGGIUNTO PER IL RINNOVO DI SIMONE INZAGHI Il contratto verrà prolungato fino al 2… - CalcioNews24 : L'#Inter e #Inzaghi si avvicinano alla firma ?? - infoitsport : Inzaghi, con Zhang a Milano c’è il rinnovo da ufficializzare – CdS -

...a Simoneil primo tassello del prossimo attacco , in attesa della firma di Paulo Dybala . Napoli - Koulibaly: prove di dialogo Kalidou Koulibaly e il Napoli provano a dialogare per il...... con il mancino toscano che potrà decidere da solo il proprio destino visto il mancatocon ...Marotta conosce bene e che si integrerebbero alla grande con gli schemi tattici di Simone, ... Rinnovo Inzaghi, annuncio a breve Il tecnico atteso nella sede dell'Inter Steven Zhang sta per tornare in Italia. Sarà a Milano entro il fine settimana e in vista della prossima annuncerà ufficialmente il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2024 con ingaggio aumentato fino a ...La prima operazione da ufficializzare è quella legata al rinnovo di Simone Inzaghi. Steven Zhang è tornato a Milano. (Fcinternews.it) Marotta attende poi la nuova offerta del Psg per Skriniar: a 70 ...