Quattordicesima 2022: a chi spetta, mesi di pagamento e importi (Di giovedì 16 giugno 2022) Ti è capitato di sentir parlare di “Quattordicesima” ma non sai cosa significa? Oppure hai visto l’importo sul cedolino ma nessuno ti ha spiegato cosa rappresenta e come si calcola? E in ogni caso, quando arriva la Quattordicesima 2022? Devi sapere che i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono riconoscere il pagamento, oltre alle dodici mensilità ordinarie (da gennaio a dicembre), di importi a titolo di “mensilità aggiuntive”, come tali chiamate “tredicesima” e “Quattordicesima”. Mentre la tredicesima (erogata di norma a dicembre) è garantita a tutti i lavoratori dipendenti (salvo rare eccezioni), soltanto alcuni CCNL riconoscono la Quattordicesima. Quest’ultima, in pagamento tra la fine di giugno e l’inizio di agosto, nasce appunto con ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 16 giugno 2022) Ti è capitato di sentir parlare di “” ma non sai cosa significa? Oppure hai visto l’importo sul cedolino ma nessuno ti ha spiegato cosa rappresenta e come si calcola? E in ogni caso, quando arriva la? Devi sapere che i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono riconoscere il, oltre alle dodici mensilità ordinarie (da gennaio a dicembre), dia titolo di “mensilità aggiuntive”, come tali chiamate “tredicesima” e “”. Mentre la tredicesima (erogata di norma a dicembre) è garantita a tutti i lavoratori dipendenti (salvo rare eccezioni), soltanto alcuni CCNL riconoscono la. Quest’ultima, intra la fine di giugno e l’inizio di agosto, nasce appunto con ...

