Napoli, il Comune a De Laurentiis: 'Deve pagare per lo stadio e dare esempio' (Di giovedì 16 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis e il Napoli avrebbero un debito di 3,4 milioni di euro nei confronti del Comune per lo stadio Diego Armando Maradona e dai vertici di Palazzo San Giacomo sono pronti a bussare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 giugno 2022) Aurelio Dee ilavrebbero un debito di 3,4 milioni di euro nei confronti delper loDiego Armando Maradona e dai vertici di Palazzo San Giacomo sono pronti a bussare ...

Pubblicità

CorSport : #Napoli, il #Comune a #DeLaurentiis: 'Deve pagare per lo stadio e dare esempio' ?? - Unonessunocent1 : RT @007Vincentxx: Niente da fare il decreto non passa .Caro #Manfredi & co adesso vi potete stendere come le “ mappine” #Napoli vieta i pan… - antonellaa262 : Dopo le polemiche delle ultime ore, il Comune di Napoli ha confermato come non ci sarà alcun divieto di stendere i… - antonellaa262 : Comune di Napoli: discussione in commissione Sport sugli interventi di manutenzione degli impianti sportivi. Al cen… - ferpress : #Napoli: Comune sceglie Enel X Way per crescita #mobilità elettrica in città - -