MIMO 2022 - Parate | appuntamenti in pista e test drive | il programma completo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Gli organizzatori delhanno diffuso ildella manifestazione prevista dal 16 al 19 giugno. Il Milano Monza Motor Show è giunto alla seconda edizione e si prepara ad accogliere circa mezzo milione di visitatori nell'arco dei tre giorni. Per consentire a tutti di raggiungere l'evento, è stata stipulata anche una convezione con Frecciarossa, con sconti fino al 50% sul biglietto del treno. Il tagliando gratuitoPass consentirà ai visitatori di accedere a tutte le aree della manifestazione e permetterà di ottenere riduzioni per l'accesso ai musei della zona, hotel, trasporti e impianti sportivi. La Premiere Parade al Duomo di Milano. L'evento si aprirà il 16 giugno alle 9.30 in piazza Duomo a Milano, con il taglio del nastro insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai ...

Hyundai è presente alla seconda edizione delesponendo la sua gamma elettrificata e il robot Spot . In occasione del Milano Monza Motor Show , il marchio automobilistico coreano anticipa il futuro, un orizzonte dove la robotica sarà ...Sportequipe 7 Guida la Premiere Parade nella giornata inaugurale e sfilerà in pista a Monza nel weekend del. È un SUV di 4,70 mt. da 7 posti spinto da un 1.5 turbo benzina da 160 cv ...Milano, 16 giu.(Adnkronos) - "Un evento importante e strategico per il comparto automobilistico lombardo e, più in generale dell'intero Paese". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Font ...Al Milano Monza Open-Air Motor Show in programma dal 16 al 19 giugno 2022, Suzuki è presente con la sua Jimny Pro in configurazione rally T2.