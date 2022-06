Marliana | casa in fiamme | crolla parte del tetto - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Report Pistoia

(Pistoia), 16 giugno 2022 - Gravissimi danni a un'abitazione di Panicagliora , frazione di, dove questa mattina un incendio ha provocato il crollo parziale del tetto di un edificio di tre piani. Sul posto sono intervenuti i v igili del fuoco del comando di Pistoia, dai ...In gara nelle ventiquattro squadre al via, tra cui troviamo il team diCorratec Montecatini, ...in quanto in località Vico i corridori svolteranno a sinistra continuando a salire verso, ... Casa in fiamme a Panicagliora: complesso intervento dei Vigili del fuoco Marliana (Pistoia), 16 giugno 2022 - Gravissimi danni a un'abitazione di Panicagliora, frazione di Marliana, dove questa mattina un incendio ha provocato il crollo parziale del tetto di un edificio di ...Jonathan Innocenti è il candidato sindaco di "Noi per Marliana". "Obiettivo primario – spiega – è recuperare il patto sociale tra cittadinanza e Comune. La nostra azione amministrativa troverà sempre ...