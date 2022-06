Inter, una poltrona per due: Dzeko e Correa in uscita. Newcastle sul Tucu (Di giovedì 16 giugno 2022) Edin Dzeko e Joaquim Correa in uscita dall’Inter Mentre i dirigenti nerazzurri sono concentrati a portare a termine il doppio acquisto Lukaku-Dybala, ci si domanda chi sarà a fare spazio al duo. La Gazzetta dello Sport si concentra su Dzeko e Correa che molto più di Lautaro Martinez saranno chiusi dai nuovi arrivati. “I nerazzurri stanno cercando con tanta insistenza di portare alla Pinetina sia il centravanti del Chelsea sia l’ormai ex juventino. E, al momento, con uguale determinazione, vorrebbero trattenere pure Lautaro, che non ha mai dato segnali di disamore verso l’Inter, anzi ha messo radici a Milano. Certo, siamo solo a metà giugno e il tempo dirà se il tridente resisterà alla prova suprema del mercato: dall’Atletico al Tottenham, non è escluso che ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Edine Joaquimindall’Mentre i dirigenti nerazzurri sono concentrati a portare a termine il doppio acquisto Lukaku-Dybala, ci si domanda chi sarà a fare spazio al duo. La Gazzetta dello Sport si concentra suche molto più di Lautaro Martinez saranno chiusi dai nuovi arrivati. “I nerazzurri stanno cercando con tanta insistenza di portare alla Pinetina sia il centravanti del Chelsea sia l’ormai ex juventino. E, al momento, con uguale determinazione, vorrebbero trattenere pure Lautaro, che non ha mai dato segnali di disamore verso l’, anzi ha messo radici a Milano. Certo, siamo solo a metà giugno e il tempo dirà se il tridente resisterà alla prova suprema del mercato: dall’Atletico al Tottenham, non è escluso che ...

