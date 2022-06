Golden Boy 2022, ottima partenza di Nicola Zalewski (Di giovedì 16 giugno 2022) A 24 ore dalla partenza del Golden Boy 2022 - il trofeo assegnato al miglior Under 21 dell'anno solare - il giovane talento della Roma Nicola Zalewski risulta essere uno dei più votati nell'elenco ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 giugno 2022) A 24 ore dalladelBoy- il trofeo assegnato al miglior Under 21 dell'anno solare - il giovane talento della Romarisulta essere uno dei più votati nell'elenco ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : ???? @raulmoro_ e @lukaromero_ sono stati inseriti tra i 100 candidati al Golden Boy 2022! #CMonEagles ?? - IFTVofficial : ?? The Italian players nominated for the Golden Boy award: ???? Udogie (19, Udinese) ???? Ndour (17, Benfica) ???? Espos… - assromax : @IntrisoRoma deve entrare sul link è votare, non deve fare nessun account . - izio1900 : RT @OfficialSSLazio: ???? @raulmoro_ e @lukaromero_ sono stati inseriti tra i 100 candidati al Golden Boy 2022! #CMonEagles ?? - AzUsuffAli : RT @IFTVofficial: ?? The Italian players nominated for the Golden Boy award: ???? Udogie (19, Udinese) ???? Ndour (17, Benfica) ???? Esposito (1… -