Ferrovie | Piuri Trenord | ' performance in costante miglioramento'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo ridato equilibrio al sistema ferroviario lombardo, recuperando l'affidabilità e la regolarità che mancavano dal 2018, pur continuando a operare con una flotta solo parzialmente rinnovata che circola su una infrastruttura satura. I primi mesi del 2022 hanno visto proseguire ildelledi servizio e il progressivo ritorno a bordo dei passeggeri, dopo la pandemia: a maggio erano 550mila al giorno; a giugno stiamo superando i 600mila. Prosegue anche il nostro percorso per rinnovare i servizi che offriamo ai viaggiatori: sono in circolazione 57 treni nuovi; abbiamo avviato cantieri per evolvere gli impianti di manutenzione e stiamo lavorando per rendere il sistema di vendita e di bigliettazione più digitale e paperless". Questo, in sintesi, l'intervento ...