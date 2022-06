DAZN e gli altri, chi fa condividere e chi no. Dei piani famiglia quello di DAZN è tra i più cari d'Europa (Di giovedì 16 giugno 2022) Apple fa tutto "in famiglia" e Prime Video consente fino a tre flussi contemporaneamente. Spotify sembra quella con le proposte più eterogenee. Un confronto con le altre piattaforme italiane ed estere.... Leggi su dday (Di giovedì 16 giugno 2022) Apple fa tutto "in" e Prime Video consente fino a tre flussi contemporaneamente. Spotify sembra quella con le proposte più eterogenee. Un confronto con le altre piattaforme italiane ed estere....

Pubblicità

Digital_Day : NOW chiede in UK 5 sterline per tre visioni contemporanee al posto di una - LostInTheEcho85 : @fralittera @DAZN_IT Appunto, uno come lui a zero nemmeno nei migliori sogni, scartato dal Real poi...della serie n… - L_Economia : L’Antitrust ha rigettato gli impegni che il servizio di streaming sportivo Dazn e il suo partner Telecom Italia (Ti… - FioriEmanuele : Ho chiamato Dazn….gli ho detto che quest’anno voglio pagare 100€ 29€ sono troppo poche per la squadra che sta per venir fuori - glvtrn_ : RT @pietromichi: Ma poi se la gente a fatica si è fatta l’abbonamento scontato per 12 mesi a 19.99 e con condivisione, perché dovrebbe fars… -