Ciclismo | Giro di Svizzera 2022 | Adam Yates positivo al Covid-19 e costretto al ritiro

(Di giovedì 16 giugno 2022)si è dovuto ritirare daldi, arrivato alla quinta tappa. Il corridore della Ineos Grenadiers è infatti risultatoal-19 e non ha potuto proseguire la corsa, l’ultima di preparazione in vista del Tour de France. Il britannico proverà a recuperare proprio per l’appuntamento transalpino, dove si candida ad essere uno dei protagonisti. SportFace.

E' scattata alle 12,30 la tappa Busca - Peveragno , quinta (e terzultima) frazione deld'Italia U23. La città di Busca ha riservato un caloroso abbraccio ai corridori delle 35 squadre al via, in rappresentanza di 14 Paesi. Le immagini della partenza da piazza della RossaNuovo appuntamento con Bike2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sulle due ruote. Ospite di Gian Luca Giardini è Lorenzo Fortunato, del ...Tappa di 146,6 Km che si preannunciano emozionanti, tutti in territorio cuneese, con arrivo previsto a Peveragno intorno alle ore 16.E’ stata una sofferenza. Oltre ad aver preso più di tre minuti il primo giorno, ho preso queste botte che mi hanno fatto soffrire per tutto il Giro. Avevo fastidio al polso, ma ora sto meglio, ho ...