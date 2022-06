Brad Pitt e Gwyneth Paltrow dopo 25 anni parlano della loro storia d’amore è bello volersi ancora bene (Di giovedì 16 giugno 2022) Brad Pitt e Gwyneth Paltrow sono stati insieme per quasi tre anni (dal 1994 al 1997), hanno ricordato insieme alcuni di quei momenti, nonostante un fidanzamento annunciato in via ufficiale pochi mesi prima della fine della loro storia. In un’intervista per il sito di Goop, l’azienda di lifestyle e benessere fondata dall’attrice, Brad Pitt e Leggi su people24.myblog (Di giovedì 16 giugno 2022)sono stati insieme per quasi tre(dal 1994 al 1997), hanno ricordato insieme alcuni di quei momenti, nonostante un fidanzamento annunciato in via ufficiale pochi mesi primafine. In un’intervista per il sito di Goop, l’azienda di lifestyle essere fondata dall’attrice,

Pubblicità

stopseriea : @CieloGore104 Mi farei inculare io da brad pitt - daddydalbert : @reppecccca @CieloGore104 Mi fa schifo tom schifolland timothee è regale ma non può battere titani come brad pitt e leonardo di caprio - LoZenoBruniano : @pickingflowerss Ma non è ai livelli di Di Caprio, Brad Pitt o Johnny Depp Ovviamente avendo la metà degli anni ora… - FraB_BBbbb : @mikelimitedd Inarrivabile Brad Pitt dai Ora tweet su Zac Efron - mikelimitedd : @FraB_BBbbb Gosling capisco ma sti due neanche rifacendosi da capo a piedi arriverebbero a un quarto di bellezza di Brad Pitt -