Allarme di Confai Bergamo alla luce di una recente indagine Ismea

(Di giovedì 16 giugno 2022) La natura multifattoriale della crisi in corso nel settore primario rende difficile prevedere scenari migliori, per lo meno in una prospettiva a corto e medio raggio”: è quanto ha affermato il presidente diLombardia, Leonardo Bolis, commentando i dati emersi da unasui livelli di fiducia manifestati dalle imprese agricole e agroalimentari, risultati più bassi persino rispetto ai primi due trimestri del 2020 in corrispondenza degli inizi e della fase acuta della pandemia. Il quadro a tinte fosche presentato dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo riguarda principalmente la zootecnia da carne e da latte e il comparto dei seminativi, alle prese con molteplici criticità in termini di costi di produzione, approvvigionamento di ...

Da un prezzo di 0,60 euro per litro di gasolio agricolo a 1,450 euro nel giro di 12 mesi. A lanciare l'allarme è Confai Mantova, l'associazione di rappresentanza delle imprese agromeccaniche, che denuncia ormai "costi insostenibili per le imprese associate". In provincia di Mantova, sottolinea, ...