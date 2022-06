A Roma si potrà pagare l'autobus con le carte di credito e il bancomat (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Presto a Roma si potrà pagare l'autobus con il bancomat e le carte di credito, come già succede per la metropolitana. Il primo mezzo sperimentale Tap&Go dotato di lettore contactless per pagare il biglietto a bordo attraverso carte di pagamento è in strada e fa parte di un progetto con la collaborazione di Mastercard, che condurrà a dotare l'intera flotta di superficie di lettori contactless. Il successo di Tap&Go in metro ha convinto Atac a sviluppare il progetto estendendolo anche al servizio di superficie. Il primo “Bus Tap&Go” dotato di validatore contactless sarà in servizio per i prossimi 15 giorni sulla linea 51, che attraversa il centro storico. A bordo sarà presente personale ATAC per illustrare l'iniziativa ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Presto asil'con ile ledi, come già succede per la metropolitana. Il primo mezzo sperimentale Tap&Go dotato di lettore contactless peril biglietto a bordo attraversodi pagamento è in strada e fa parte di un progetto con la collaborazione di Mastercard, che condurrà a dotare l'intera flotta di superficie di lettori contactless. Il successo di Tap&Go in metro ha convinto Atac a sviluppare il progetto estendendolo anche al servizio di superficie. Il primo “Bus Tap&Go” dotato di validatore contactless sarà in servizio per i prossimi 15 giorni sulla linea 51, che attraversa il centro storico. A bordo sarà presente personale ATAC per illustrare l'iniziativa ...

