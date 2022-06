Un italiano su due sceglie i cibi plant-based (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un italiano su due sceglie di acquistare cibi plant-based. Il 21% lo fa abitualmente, mentre il 33% solo occasionalmente. Il dato è stato rilevato da una ricerca Bva Doxa secondo cui anche nel nostro Paese gli alimenti “a base di piante” stanno conquistando sempre più spazio sul mercato del food.A preferire questo tipo di prodotti, tipici delle diete vegetariane, sono gli under 35, che lo consumano due o tre volte a settimana. A spingere i consumatori verso l’acquisto di cibi plant-based è anche l’idea di voler promuovere un mercato più sostenibile. Tra i prodotti vegetali più acquistati ci sono polpette, cotolette, burger e nuggets.Cos’è la dieta plant-based?Il plant-based è qualcosa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unsu duedi acquistare. Il 21% lo fa abitualmente, mentre il 33% solo occasionalmente. Il dato è stato rilevato da una ricerca Bva Doxa secondo cui anche nel nostro Paese gli alimenti “a base di piante” stanno conquistando sempre più spazio sul mercato del food.A preferire questo tipo di prodotti, tipici delle diete vegetariane, sono gli under 35, che lo consumano due o tre volte a settimana. A spingere i consumatori verso l’acquisto diè anche l’idea di voler promuovere un mercato più sostenibile. Tra i prodotti vegetali più acquistati ci sono polpette, cotolette, burger e nuggets.Cos’è la dieta?Ilè qualcosa ...

