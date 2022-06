Traffico Roma del 15-06-2022 ore 19:30 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo risolto l’incidente all’altezza della Tuscolana rimangono code a tratti tra la Nomentana e la Tuscolana e poi file anche tra la Roma Fiumicino e via Aurelia in carreggiata esterna incolonnamenti tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana disagi dovuti un incidente sulla tangenziale all’altezza di piazza Gondar verso l’olimpico le code a partire dalla 24 Inoltre nella stessa direzione prudenza un veicolo in panne in prossimità dell’uscita di Tiburtina anche verso San Giovanni si sta in fila da Corso Francia a via Nomentana sull’Aurelia non diminuiscono le code per un incidente avvenuto nelle scorse ore si procede in fila tra la Massimina è via della Stazione Aurelia verso il centro è un incidente in colonna il Traffico anche sulla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo risolto l’incidente all’altezza della Tuscolana rimangono code a tratti tra la Nomentana e la Tuscolana e poi file anche tra laFiumicino e via Aurelia in carreggiata esterna incolonnamenti tra laFiumicino e la Tuscolana disagi dovuti un incidente sulla tangenziale all’altezza di piazza Gondar verso l’olimpico le code a partire dalla 24 Inoltre nella stessa direzione prudenza un veicolo in panne in prossimità dell’uscita di Tiburtina anche verso San Giovanni si sta in fila da Corso Francia a via Nomentana sull’Aurelia non diminuiscono le code per un incidente avvenuto nelle scorse ore si procede in fila tra la Massimina è via della Stazione Aurelia verso il centro è un incidente in colonna ilanche sulla ...

Pubblicità

VAIstradeanas : 20:02 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso in viale del Muro Torto - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale del Muro Torto - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Code tra Magliana e Aurelia > Interna (difficolta in uscita Aurelia per inc… - VAIstradeanas : 19:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -