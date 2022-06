“Si sono lasciate” Addio tra la vip della tv e la sua fidanzata dopo anni complicati

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Licia Nunez e Barbara Eboli si. La notizia è arrivata all’improvviso e ha fatto rimanere tutti di stucco. Se n’era sicuramente parlato in passato, ma nessuno pensava che si fosse arrivati a questo momento definitivo. Tra l’altro, la fonte dell’è molto attendibile e non lascia spazio a molti dubbi. La relazione sentimentale è naufragata totalmente e non sembrano esserci possibilità di recupero nel rapporto. Un fulmine a ciel sereno, giuntola partecipazione di Licia all’Isola dei Famosi. Licia Nunez e Barbara Eboli non compongono più una coppia. Nelle ore precedenti a questa notizia, l’ex naufraga aveva invece spiegato le ragioni dell’al reality show: “Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento, ma io avevo preso già altri impegni che era giusto ...

Pubblicità

jupiterxbabe : RT @gmarcoc: Quello che ha ucciso Cloe, Sasha, Camilla, tante altre persone #trans, spesso lasciate sole e abbandonate, ha un nome preciso:… - Lauradaisym : RT @gmarcoc: Quello che ha ucciso Cloe, Sasha, Camilla, tante altre persone #trans, spesso lasciate sole e abbandonate, ha un nome preciso:… - Roby935 : RT @gmarcoc: Quello che ha ucciso Cloe, Sasha, Camilla, tante altre persone #trans, spesso lasciate sole e abbandonate, ha un nome preciso:… - flameparanoia : RT @gmarcoc: Quello che ha ucciso Cloe, Sasha, Camilla, tante altre persone #trans, spesso lasciate sole e abbandonate, ha un nome preciso:… - HuertDeAuteuil : RT @gmarcoc: Quello che ha ucciso Cloe, Sasha, Camilla, tante altre persone #trans, spesso lasciate sole e abbandonate, ha un nome preciso:… -

Fanpage.it

...molto in quello che abbiamo proposto - ha spiegato Tommasi - Ci siamo accorti che se si parla di cose concrete cimolti più punti in comune che divisioni. Le divisioni le abbiamoagli ...Ma primastate molteplici le astein perfetta solitudine. Si parte infatti nel 2019 (in luglio) con la richiesta base di 18 milioni. Poi via via nuovi appuntamenti in tribunale e cifre ... “Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate”, ora è ufficiale Licia Nunez è tornata single. A lanciare l’indiscrezione il Settimanale Chi che annuncia la fine della storia d’amore tra Licia Nunez e Barbara Eboli. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe detto ...